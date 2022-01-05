“قريميدة”  يتفقد ملعب شهداء بنينا  استعدادًا للكونفدرالية الأفريقية

بنغازي 05 يناير 2022 (وال)- تفقد المراقب الدولي المعتمد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف ” (محمد قريميدة )، مرافق ملعب شهداء بنينا الدولي في مدينة بنغازي، للوقوف على جاهزية الملعب لاستقبال مباريات ممثلي ليبيا في الكونفدرالية الأهلي طرابلس والاتحاد.

هذا وشملت هذه الجولة التفقدية التي قام بها المراقب المعتمد لدى ” الكاف ” ( قريميدة ) صباح اليوم الأربعاء، جميع المرافق الرياضية بالملعب، لاسيما وأنه قد رافق (محمد قريميدة ) في هذه الجولة مدير إدارة الملعب.

وأبدى (قريميدة) ملاحظاته على عدة جوانب، مؤكدًا على أن تلك الجوانب التي لابد أن تتوافق مع المعايير الدولية سيتم معالجتها سريعًا قبيل انطلاق مباريات الكونفدرالية الأفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن ممثلي ليبيا في دور المجموعات الأهلي طرابلس والاتحاد؛ قد أوقعتهما القرعة مع فرق بيراميدز المصري والصفاقسي التونسي وزاناكو الزامبي والأهلي طرابلس، في حين سيلعب الاتحاد مع فرق شبيبة الساورة الجزائري وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي والمتأهل من لقاء شبيبة القبائل الجزائري ورويال ليوباردز. (وال) س أ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال