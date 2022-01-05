لجنة المسابقات تبحث انطلاق دوري درجتي الثانية والثالثة وداخل الصالات

بنغازي 05 يناير 2022 (وال)- عقد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عبد المولى المغربي، اجتماعًا موسعًا ضم الاتحادات الفرعية، بحضور مندوب عن المكتب التنفيذي بالاتحاد عادل الأوجلي.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة فندق البطنان في بنغازي، فتح فيه باب المناقشة بين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، مع رؤساء الاتحادات الفرعية حول إمكانية انطلاق باقي المسابقات والمتمثلة في دوري الدرجة الثانية والثالثة، بالإضافة إلى كرة القدم داخل الصالات. (وال) س أ / ر ت

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