بنغازي|خاص|تكريم البطل الليبي العالمي عبد الرؤوف الزيداني لحصوله على الحزام الاحترافي

بنغازي 05 يناير 2022 (وال)- كرمت أسرة الاتحاد الليبي للكيك والتاي بوكسينغ والرياضات المماثلة بالتعاون مع اللجنة الفنية بالمنطقة الشرقية ، البطل العالمي عبد الرؤوف الزيداني بمناسبة حصوله على الحزام الاحترافي للعبة في بطولة العالم التي أقيمت مؤخرًا بتونس.

هذا وجاء ذلك خلال احتفالية أقيمت مساء اليوم الأربعاء، بقاعة شيخ الشهداء عمر المختار المركزية بالمدينة الرياضية بنغازي، كذلك تكريم القاعة بمناسبة حصولها على الترتيب الأول في البطولة الخامسة تحت شعار “ليبيا أرض السلام”.

وقال رئيس اللجنة الفنية للكيك والتاي بوكسينغ والرياضات المماثلة بالمنطقة الشرقية أحمد زيدان الزيداني – لوكالة الأنباء الليبية: “نحتفي ونحتفل اليوم مع أسرة الكيك بوكسينغ بالبطل العالمي عبد روؤف الزيداني بمناسبة حصوله على الحزام الاحترافي من الطراز الأول والحاصل على بطولة العالم تحت وزن 60 كجم، والتي أقيمت ضمن مهرجان الدولي في مدينة دوز التونسية”.

وأضاف الزيداني : “أيضا نحتفل بمناسبة أخرى وهي حصول القاعة على الترتيب الأول في بطولة ليبيا الخامسة والتي أقيمت الفترة الماضية تحت شعار ليبيا أرض السلام، وقد تحصلت القاعة وأبطالها على 17 قلادة ذهبية و12 فضية، و8 برونزية”.

وأشار الزيداني إلى أن الحزام الذي تحصل عليه عبد الروؤف، يعتبر من أعلى الدرجات في ظل البطولات الاحترافية، ويعتبر أيضا مصنفا دوليا.

وتابع الزيداني: “من المفترض قبل الحصول على هذا الحزام، هناك سلسلة من الأحزمة تسبقه؛ ولكن عزيمة وإصرار البطل عبد الروؤف الزيداني، أبى أن يشارك واستطاع أن ينتزع لقب البطولة، وهو الليبي الوحيد الذي شارك في البطولة”.

وبدوره، قال البطل العالمي عبد الروؤف الزيداني لوكالة الأنباء الليبية إن بدايته في هذه اللعبة كانت منذ عام 2017، وقد تحصل البطل الزيداني منذ بدايته وحتى الآن، وقد تحصل على 27 قلادة ذهبية على مستوى ليبيا والمنطقة الشرقية وحزام ملك الحلبة عام 2018، وختامها مسك بطولة العالم.

وتابع الزيداني: “هذه اللعبة تعني لي الكثير والكثير فهيا فيها المتعة والتشويق، وأثناء دخولي للحلبة فكل تفكيري هو الفوز واعتلاء منصات التتويج”.

وقد تحدث الزيداني بخصوص البطولة الأخيرة التي تحصل فيها على الحزام العالمي، قائلا: “تعرضت للظلم من رئيس الاتحاد التونسي للعبة، بإقامة 6 جولات، وكل جولة مدتها 3 دقائق، فالمدة الأصلية هي 5 جولات، ولكن بفضل الله تغلبت على المنافس بالضربة القاضية في الجولة الأخيرة، وقد نلت إعجاب الحضور الذين بدؤوا في تشجيعي والتصفيق الحار بعد الفوز ونيل لقب البطولة”. (وال) م ب/ ر ت

تقرير | مصطفى بوغرارة وتصوير| محمد أفليفل

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال