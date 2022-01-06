خاص| الضراط لـــــ”وال”: تأجيل بطولة دوري لكرة اليد جاء بسبب عدم الجاهزية

بنغازي 05 يناير 2022 (وال)- قال رئيس لجنة المسابقات العامة لكرة اليد فرج الضراط، إنه تقرر تأجيل بطولة الدوري لكرة اليد للموسم 2022 – 2021 إلى نهاية يناير الجاري بسبب عدم جاهزية بعض الفرق.

وأضاف الضراط – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – أن القرار تم اتخاذه خلال الاجتماع الذي عقد مساء الثلاثاء بقاعة فندق تيبستي بنغازي، بحضور أندية: الأهلي بنغازي، النصر، النجمة، الأهلي طرابلس، بنغازي الجديدة، المروج، الهلال، اتحاد الشرطة، الاتحاد، الجزيرة.

كما تم خلال الاجتماع شرح آلية انطلاق منافسات بطولة الدوري وآلية الهبوط للفرق، كما أجريت القرعة مباريات الأسبوع الأول، وقد أسفرت عن مواجهات التالية:

اتحاد الشرطه – الأهلي طرابلس.

الجزيرة – الاتحاد.

النجمة – الأهلي بنغازي.

المروج – النصر.

بنغازي الجديدة – الهلال. (وال) م ب/ ر ت

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