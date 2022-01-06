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الأهلي بنغازي يُجدّد الثقة في مراد الوحيشي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدّد نادي الأهلي بنغازي التعاقد مع حامي عرين الفريق الأول بالنادي، مراد الوحيشي، لمدة موسميْن حتى عام 2024، دون أي شروط من قبل اللاعب، حيث أشارت الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء إلى أن “الوحيشي” وقّع تجديد العقد على بياض.

وكان مراد الوحيشي قد انضمّ إلى الأهلي بنغازي قادمًا من نادي الاتحاد، بعد مستوى مميز قدّمه اللاعب في بطولة الدوري الليبي الممتاز.

يُذكر أن تجديد “الوحيشي” تعاقده مع فريقه الأهلي بنغازي يُنهي الجدل الذي أُثير مؤخرًا حول مستقبل الحارس وتلقيه عروضًا مغرية ماديًا من أندية أخرى.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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