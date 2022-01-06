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ريال مدريد يتأهل للدور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاز ريال مدريد على نظيره ألكويانو المنافس في الدرجة الثانية الإسبانية، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدور الـ 32 في مسابقة كأس ملك اسبانيا.

وافتتح المدافع إيدر ميليتاو النتيجة للملكي بضربة رأس، لكن داني فيجا أدرك التعادل بتسديدة مذهلة في مرمى أندريه لونين، ثم استعاد ريال مدريد التقدم في الدقيقة 76 عندما اصطدمت تسديدة ماركو أسينسيو براؤول جونزاليس، وبعد دقيقتين سجل إيسكو الهدف الثالث للمرينغي.

وبهذا الفوز؛ تأهل نادي ريال مدريد إلى الدور الـ 16 من منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

 

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قناة 218 الليبية

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