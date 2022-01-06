برأسيتين .. الهلال يتخطى خليج سرت 

أجدابيا 06 يناير 2022 (وال) _ نجح فريق الهلال الأول لكرة القدم في تخطي خليج سرت بثنائية نظيفة، وذلك في إطار الجولة السابعة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب أجدابيا.

هذا اللقاء الذي جرى – أمس الأربعاء – وقاده صافرة الحكم ( حمزة الثموني )، لم يفلح فيها خليج سرت من استعادة توازنه، والعودة إلى سكة الانتصارات والدخول في المنطقة الدافئة، فيما سعى الهلال رابع الترتيب المواصل في مطاردة فرق المقدمة.

وعند مطلع الدقيقة (14)، ومن ضربة حرة ساقطة داخل منطقة جراء خليج سرت نفذها التونسي ( لمجد عامر )، لتصطدم الكرة بعارضة الحارس ( محمد العجمي )، ومن ثمة تجد متابعة برأسية من المالي ( أداما بالو ) واضعاً الكرة داخل الشباك، ومعلناً عن ولادة أول الأهداف.

هذا وبدأ الهلال الحصة الثانية مهاجماً، متحصلاً على ضربة زاوية في الدقيقة (47)، وبعد تنفيذها استغل المهاجم العاجي ( أسماعيل باكايوكو ) خطأ الحارس ( محمد العجمي )، والذي بدوره لم يتمكن من أبعاد الخطر عن مرمى، واضعاً بيده الكرة على رأس العاجي ( باكايوكو )، مغيراً في ذلك لوحة الأهداف إلى ثنائية.

وبهذا الفوز ، رفع فريق الهلال رصيده من النقاط إلى (11) نقطة، محتلاً المرتبة الرابعة، فيما بقي خليج سرت من دون انتصار منذ بداية الموسم الحالي، في حين تجمد رصيده عند النقطتان، متذيل بهما قاد تريب المجموعة الأولى. (وال _ أجدابيا) س أ / ه ع

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