الهلال يتغلب على خليج سرت بهدفين نظيفين

تمكن فريق الهلال من تحقيق الفوز على حساب خليج سرت بنتيجة هدفين دون ردٍّ، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى في الدوري الممتاز.

وأقيم اللقاء على أرضية ملعب اجدابيا، وافتتح الهلال النتيجة مع بداية الدقائق الأولى من عمر المباراة بأقدام محترفه المالي “أداما”، ثم عزز هداف الفريق المحترف إسماعيل باكايوكو بتسجيله الهدف الثاني.

وبهذا الفوز، يتقدم الهلال محتلاً المركز الرابع برصيد 11 نقطة، وفي المقابل تجمد رصيد خليج سرت عند نقطتين في المركز العاشر والأخير.

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