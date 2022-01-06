” الزوي ” يقود شباب الجبل لفوز ثمين على النصر

البيضاء 06 يناير 2022 (وال)- قاد اللاعب (جلال الزوي ) فريقه شباب الجبل لفوز مهم وغال عقب تفوقه على ضيفه النصر بنتيجة هدف دون رد، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء، بقيادة الحكم ( محمد بن رشدان )، عنوانها “بطموح تحقيق الفوز ولا غير ذلك”، فالنصر يريد المضيء قدما نحو فرق المقدمة، بينما شباب الجبل يسعى جاهدا لتحسين موقعه على لائحة سلم ترتيب المجموعة الأولى.

الفريق المستضيف شباب الجبل كان المبادر بالتسجيل عن طريق مهاجمه ( جلال الزوي )، الذي بدوره ركن الكرة بيمناه على يسار الحارس ( جواد رزق ) عند الدقيقة (12).

في الشوط الثاني، كثف النصر من هجماته على مرمى شباب الجبل معتمدا على تحركات ثلاثي خط المقدمة، لكن جميع هجماته باءت بالفشل، مفتقدة إلى التركيز، بالإضافة إلى أنها غلب عليها طابع السرعة.

بهذا الفوز حقق شباب الجبل ثلاثة نقاط مهمة، رافعا رصيده إلى (6) نقاط محتلا الترتيب السابع، فيما تجمد رصيد النصر عند النقطة (13)، محتلا المرتبة الثالثة. (وال)س أ / ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال