طائرة الأهلي بنغازي تحسم لقاءها أمام الجار النصر في بطولة الدوري

المرج 06 يناير 2022 (وال)- حسم فريق الأهلي بنغازي مباراته أمام جاره النصر بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل ضمن بطولة الدوري لكرة الطائرة للمنطقة الأولى.

المباراة التي أقيمت بقاعة أحمد موسى للألعاب الرياضية بمدينة المرج، حيث انتهت المباراة التي قادها طاقم تكون من حكم أول عصام الفسي والدولي حسين البركي حكم ثاني، وحاملي الرايات علي بوجناح وفرج بوعربية وسعد الورفلي، والمسجل علي الأوجلي بفوز الأهلي بنغازي وكانت نتائج أشواطها الثلاث جاءت كالأتي:

الشوط الأول: 25/15.

الشوط الثاني: 25/18.

الشوط الثالث: 25/18.

بهذا الفوز يتأهل الأهلي بنغازي رسميًا للدور السداسي، في انتظار الفائز من مباراة فريقي الهلال والمروج، لمعرفة من سيرافق الأهلي بنغازي.

يُشار إلى أن فريقي السويحلي والاتحاد المصراتي، كان قد تأهلا عن المجموعة الثانية، وفريقي الأهلي طرابلس وأساريا عن المجموعة الثالثة. (وال) م ب/ ر ت

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