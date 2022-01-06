طائرة الهلال تحسم لقاءها أمام المروج في بطولة الدوري

المرج 06 يناير 2022 (وال)- حسم فريق الهلال مباراته أمام المروج بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل ضمن بطولة الدوري لكرة الطائرة للمنطقة الأولى.

المباراة التي أقيمت بقاعة أحمد موسى للألعاب الرياضية بمدينة المرج، حيث انتهت المباراة التي قادها تحكيم تكون من تحكيم أول علي الأوجلي وحكم ثاني الدولي فرج بوعربيه، وحاملي رايات علي بوجناح وعصام الفسي، ومسجل اعبيد البرغثي، ومساعد مسجل سعد الورفلي، بفوز الهلال وكانت نتائج أشواطها الثلاث جاءت كالأتي:

الشوط الأول: 25/18.

الشوط الثاني: 25/17.

الشوط الثالث: 25/11.

وبهذا الفوز يتأهل فريق الهلال رفقة الأهلي بنغازي رسميًا للدور السداسي.

يُشار إلى أن فريقي السويحلي والاتحاد المصراتي، كان قد تأهلا عن المجموعة الثانية، وفريقي الأهلي طرابلس وأساريا عن المجموعة الثالثة. (وال) م ب/ ر ت

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