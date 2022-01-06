الميلان يفوز بثلاثية على روما ويقترب من الصدارة

حسم ميلان قمة مباريات الأسبوع 20 من منافسات الدوري الأوروبي، بفوزه على نادي العاصمة روما بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدّم الروسونيري أولاً عن طريق المهاجم الفرنسي أوليفر جيرو في الدقيقة 8 عن طريق ركلة جزاء، وعزز ميسياس النتيجة لفريقه بهدف ثانٍ في الدقيقة 17.

وتمكن روما من تقليص النتيجة في الدقيقة 40 عبر أبراهام، قبل أن يحسم البرتغالي لياو النتيجة للميلان في الدقيقة 82 بتسجيله الهدف الثالث.

بهذا الفوز، عزز الميلان ترتيبه في المركز الثاني بـ 45 نقطة مُقلّصاً الفارق مع إنتر المتصدر إلى نقطة واحدة، بينما تراجع روما للمركز السابع برصيد 32 نقطة.

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