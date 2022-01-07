نوفاك جوكوفيتش ممنوع من دخول أستراليا.. والرئيس الصربي يحتج

قررت أستراليا تعليق الترحيل الفوري لنجم كرة المضرب الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف أول عالمياً، ليبقى في مركز احتجاز المهاجرين، بحسب ما أفاد محامٍ حكومي في جلسة استماع بالمحكمة أمس الخميس.

وأشعلت والدة نجم التنس الأزمة أكثر بعد تصريحاتها عن “المهاجرين والحشرات”- بعد قرار “احتجاز” ابنها في أستراليا، حتى يتم إصدار قرار بالموافقة على مشاركته ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس من عدمها بالرغم من عدم تلقيه اللقاح، زادت والدة اللاعب الطين بلة بتعليقاتها.

يشار إلى أن أستراليا قد قررت احتجاز “جوكوفيتش” في مركز احتجاز المهاجرين، بحسب ما أفاد محامٍ حكومي في جلسة استماع بالمحكمة أمس الخميس، بعد أن وصل إلى مطار ملبورن أول من أمس الأربعاء، تمهيداً لمشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات “غراند سلام” والتي حمل لقبها لــ9 مرات.

بالمقابل تقدم النجم الصربي -الخميس- بطلب استئناف ضد قرار السلطات الأسترالية بإلغاء تأشيرته وطرده من البلاد، في خطوة جديدة في أزمة تحولت إلى حدث دبلوماسي، مع تضارب الآراء التي صبت أغلبها ضده، بسبب رفضه تلقي لقاح كورونا بالرغم من تفشي الجائحة، ومازاد الأمور تعقيداً تعليقات والدته “ديانا جوكوفيتش”، التي هاجمت السلطات الأسترالية، ووصفت معاملتهم لابنها “بالسجين” في مركز الحجر.

وصرحت “ديانا” بأنهم وضعوه في “مركز خاص بالمهاجرين، لا يرقى لمستوى فندق حتى، كما أن هناك حشرات وطعام سيئ للغاية- حسب توصيفها- مضيفةً أنه “لا يستطيع النوم منذ دخوله مركز الحجر، وهو أمر مقلق للغاية – كما عبرت.

يُذكر أن تعليقاتها حول “فندق اللاجئين” قد أثارت موجة من الغضب، واعتبرها البعض عنصرية للغاية، حيث استخدمت في إطار وصف سوء المكان، أسوة بالحشرات.

وقال المحامي “كريستوفر تران” -في مواجهة طعن قانوني من النجم الصربي- إن أستراليا لا تخطط لترحيله قبل الجلسة النهائية للمحكمة والمقرر عقدها يوم الاثنين المقبل.

وبحسب مصدر قضائي، فإن قاضي ملبورن أنتوني كيلي كان من المقرر أن ينظر اليوم الخميس بطلب الصربي المحتجز من قبل خدمات الهجرة في ملبورن منذ وصوله مساء الأربعاء، بنية المشاركة في البطولة الأسترالية التي تنطلق في 17 يناير الحالي، في سعيه للقب عاشر والـ21 الكبير في مسيرته.

وتجدر الإشارة إلى أن رحلة جوكوفيتش المثيرة للجدل أثارت أزمة دبلوماسية، حيث اتهم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أستراليا بـ”إساءة معاملة البطل”- حسب وصفه.

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