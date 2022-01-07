المحلة يحصد أول فوز له في دوري الشباب

حقق فريق المحلة فوزه الأول بدوري الشباب لأندية الممتاز وذلك بعد تفوقه بنتيجة كبيرة على ضيفه فريق شباب الخُمس برباعية نظيفة.

وبدأ فريق شباب المحلة مشواره في المسابقة بالتعادل بهدف لمثله أمام جاره فريق شباب أبوسليم، ولكنه أخفق في الجولتين الثانية والثالثة في تحقيق أي نتيجة إيجابية، وذلك بعد خسارته أمام شباب الشط بخمسة أهداف دون ردٍّ، وسقوطه أمام شباب المدينة بهدف نظيف.

يُذكر أن دوري الشباب لهذا الموسم يُقام بمشاركة جميع أندية الدوري الممتاز بالمجموعة الثانية وهي الأهلي طرابلس والاتحاد والمدينة والمحلة والأولمبي والسويحلي والاتحاد المصراتي والشط وأبوسليم والخُمس.

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