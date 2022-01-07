 تأبين اللاعب السابق لنادي السواحل عوض ماضي                          

بنغازي 07 يناير 2022 (وال) -أبنت الأسرة الرياضية في مدينة بنغازي الفقيد عوض عبد الله ماضي، وأقيم التأمين بمنزله في سيدي خليفة، بحضور الأندية الرياضية، والمهتمين بالشأن الرياضي.



وألقيت العديد من الكلمات على الفقيد وفقدانه على الساحة الرياضية، لما له من دور فعال في المجال الرياضي.

وحسب ما أفاد به المركز الإعلامي لنادي السواحل سيدي خليفة، ونادي الطيران بنينا، لوكالة الأنباء الليبية ” أن الراحل من مواليد 1943، وبدأ مسيرته الكروية بفرق المدارس، وتحديدا مدرسة التوريلي ببنغازي، والتي كانت الانطلاقة منها أنداك، حيث كانت تضم وقتها أسماء كبيرة على صعيد الكرة الليبية أمثال الراحلين، عبد الجليل الحشاني، وعوض مخلوف.

واشار المصدرأن الفقيد لعب للعديد من فرق الأندية أبرزها الطليعة والصابري، والنهضة والتحدي.

وكانت آخر محطاته الكروية، بنادي السواحل سيدي خليفة، حيث لعب معه مواسم عديدة خلال الأعوام ( 74و75و76)، وعقب الاعتزال اتجه الفقيد لمجال التدريب، واستطاع أن يقود فريق السواحل للصعود لدوري الدرجة الأولى مرتين في الثمانينات والتسعينات على مستوى ملاعب بنغازي، والتتويج معه بالترتيب الأول، وشمال بنغازي على الترتيب الثاني.

وكان قد أقيم الدوري الخماسي بمشاركة أندية السواحل وشمال بنغازي، من جالو والزهراء من الكفرة، وتحصل فريق السواحل على الترتيب الأول.

ومن أحد المواقف الطريفة للفقيد، بأحد مباريات فريق التحدي تغيب حارس المرمى عن المباراة، فشارك المرحوم ولعب كحارس مرمى بديلا عنه. (وال بنغازي) م ع / س خ.

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