بسبب تمزق في عضلة الفخذ.. جيمي فاردي يغيب عن الملاعب لشهرين

أكد نادي ليستر سيتي على غياب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، جيمي فاردي، عن الملاعب لمدة شهرين بعد إصابته بتمزق في عضلة الفخذ، خلال مباراة فريقه ضد ليفربول الدوري الإنجليزي.

وكان من المفترض أن تتراوح فترة غياب “فاردي” ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع، قبل أن يعود النادي، ويؤكد عن طريق مدربه، براندن رودحرز، امتداد فترة غيابه إلى ثمانية أسابيع.

جديرٌ بالذكر أن المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي يحتل المركز الثالث في قائمة أفضل الهدافين في الدوري الممتاز هذا الموسم، بتسجيله تسعة أهداف مع ليستر خلال 15 مباراة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية