سلة الأهلي تستهل موسمها و السنة الجديد بالتتويج بكأس السوبر

زليتن 08 يناير 2022 (وال) _ توج فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة بكأس السوبر الليبي، عقب تفوقه على النصر بفارق (24) نقطة، وبواقع ( 76) مقابل (52) نقطة، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقان – أمس الجمعة – بالقاعة المغطاة للألعاب الرياضية بنادي الإشعاع في مدينة زليتن.

هذا وتعد مباراة كأس السوبر التي توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من (جلال الورفلي) حكماً أولاً، و (أيمن الشوشان) حكماً ثانياً، بالإضافة إلى ( محمد القلالي ) حكماً ثالثاً، انطلاقه للموسم الرياضي 2021/2022، والذي سيقام من (13) فريقاً، موزعة على مجموعتين.

نتائج الأشواط

الربع الأول : انتهى لصالح سلة النصر بفارق (7) نقاط ، وبواقع (21) مقابل (14) نقطة.

الربع الثاني : انتهي لمصلحة سلة الأهلي بفارق (14) نقطة، وبواقع (21) مقابل (7) نقاط.

لتكون النتيجة النهائية للشوط الأول أهلاوية بنتيجة ( 35 مقابل 28) نقطة.

الربع الثالث : انتهى لصالح سلة الأهلي بفارق سلتان ، وبواقع (18) مقابل (14) نقطة.

الربع الرابع : انتهى لمصلحة سلة الأهلي أيضاً بفارق (13) نقطة، بواقع (23) مقابل (10) نقاط.

لتكون محصلة الشوط الثاني أهلاوية خالصة بنتيجة (41 مقابل 24) نقطة، فيما كان إجمالي النتيجة (76 مقابل 52) نقطة.

وتجدر الإشارة إلى أن منافسات الدوري الليبي الجديد لكرة السلة سينطلق اليوم السبت ، هذا وقسمت الفرق إلى مجموعتين، فالمجموعة الأولى ضمت فرق الشباب العربي، والأولمبي، والجزيرة، والمدينة، والاتحاد، والأهلي طرابلس، واليرموك، ومنتخب المنطقة الغربية 18 عامًا، بينما ضمت المجموعة الثانية تشكلت من فرق السلفيوم، والتحدي، والأهلي بنغازي، والهلال، والمروج، والنصر، ومنتخب المنطقة الشرقية 18 عاما. (وال _ زليتن) س أ / ه ع

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