الدوري الليبي الممتاز .. الاتحاد يفشل في تحقيق الانتصار للمرة الثالثة توالياً

الخمس 08 يناير 2022 (وال) _ فشل فريق الاتحاد للمرة الثالثة توالياً هذا الموسم في تحقيق الانتصار، عقب تعادله سلبياً مع الخمس ، وذلك لحساب المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

هذه المباراة التي جرت – أمس الجمعة – وتوسطها الحكم ( نصيب الهواري )، حاول فيها الاتحاد كثيراً افتتاح التسجيل، بعدما نظم أكثر من هجمة طوال الـ90 دقيقة ، لكنه اصطدم بتكتل دفاعي محكم ، بالإضافة إلى أن فريق الخمس ظهر واضحاً استعداده لهذه المواجهة من خلال التنظيم الدفاعي والانتشار الجيد في الملعب.

وبهذا التعادل رفع فريق الاتحاد رصيده إلى (12) نقطة، متصدراً بها لائحة سلم المجموعة الثانية، فيما رفع الخمس رصيده إلى (5) نقاط واقعاً في الترتيب التاسع. (وال _ الخمس) س أ / ه ع

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