“كوتينيو” ينضم إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة

تعاقد نادي أستون فيلا الإنجليزي مع صانع ألعاب برشلونة الإسباني ومنتخب البرازيل لكرة القدم فيليبي كوتينيو، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم، وذلك بعدما وافق على تخفيض راتبه، بحسب ما أكد المدرب تشافي هيرنانديز.

ويتضمن عقد الإعارة إمكانية شراء اللاعب إن قدم مستوى مميزًا في نصف الموسم الحالي مع الفريق الإنجليزي، وسيتوجّه “كوتينيو” إلى مدينة برمنغهام معقل فريق أستون فيلا، خلال الساعات الـ48 المقبلة.

وانضمّ اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو، البالغ من العمر 29 عامًا، إلى صفوف برشلونة، قادمًا من ليفربول سنة 2018.

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