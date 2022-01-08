بسلسلة صفقات.. سلة الهلال تكثف تحضيراتها للموسم الجديد

تواصل إدارة نادي الهلال تقوية فريق كرة السلة بالنادي؛ استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد في الدوري الليبي.

وتمكن الهلال من التعاقد مع ثنائي نادي التحدي سليمان العرفي وحسن الكاتب، ولاعب المروج عبدالله بلقاسم، بالإضافة للتعاقد مع بدر أمبيق قادمًا من نادي الأهلي بنغازي.

كما تمكّن أزرق بنغازي أيضًا من استعادة خدمات اللاعب مكرم الزوي واللاعب يونس الزوي، قادمين من نادي النصر.

جديرٌ بالذكر أن الهلال عزز صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين، على أمل المنافسة على لقب الدوري والكأس في الموسم الرياضي الجديد.

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