خاص| أحمد الأوجلي لــ (وال): تكليفي كمدرب أوسد أبواب اعتزالي بُعيد إصابتي

بنغازي 08 يناير 2022 (وال)- قال مدرب منتخب كرة السلة للمنطقة الشرقية تحت 18 عامًا أحمد الأوجلي، إن قرار تكليفه من قبل الاتحاد الليبي لكرة السلة؛ بتوليه هذه المهمة، أثناه عن قرار الاعتزال الذي لطالما راوده بُعيد إصابته رفقة فريقه النصر في مباراته الأخيرة منتصف العام الماضي في بطولة الدوري أمام الاتحاد.

وقال الأوجلي – في حوار مع وكالة الأنباء الليبية: “الهلال هو النادي الذي انتمي له روحيًا، البداية كانت في ملاعبه عندما كان والدي عضو لمجلس الإدارة، وارتأيت أن أتوج مسيرتي كلاعب المتجاوزة لثلاثة عقود؛ بالخروج من قرار الاعتزال من حيث بدأت، فرحلة علاج ساقي لم تنتهي بعد، وواكب الفكرة تلقي الكثير من العروض والضغوطات لمن تسللت إليهم، في محاولة للحيلولة دون إعلان الأمر، التي تصدرها الهلال بعرض كمدرب لحين استعادة عافيتي، وعودة للعب ولكن المسؤولية الرياضية والأمانة بأنني لن استطيع أن أقدم شيء حاليًا، خاصة وأنه بفضل الله الإصابة جاءت في أوج فاعليتي، ولكنني وافقت مؤخرًا أن أكون عضوا في الطاقم الفني للنادي، الأمر الذي أسعد رئيس النادي الدكتور نادر بوشناف، وهو الذي أكن له كل الاحترام والود”.

سيرة الذاتية

كلف الأوجلي كمساعد مدرب لمنتخب الوطني لكرة السلة أقل من 18 عاما في مشاركته بالبطولة الودية التحضيرية بالشقيقة تونس، وسُطر في تاريخه كلاعب عرف بالغلالة رقم 4 منذ عام 1994، عدد من المشاركات الدولية و المحلية منها: بطولتين للبراعم رفقة نادي التحدي بفئتي البراعم والآمال وأخرى للأواسط رفقة الهلال على مستوى ليبيا، لينتدب في صفوف النصر صحبة شقيقيه خالد ويونس، وتعتبر هذه الانتقالية الأبرز؛ كونها توجت بعدد 6 بطولات، دوريين وسوبرين، وكأس المنطقة الشرقية الذي آهل النادي للبطولة العربية.

وكان للاعب أحمد الأوجلي؛ عدد من المشاركات الدولية مع الهلال ببطولة المغرب العربي، وصحبة النصر مرتين بتصفيات البطولة الأفريقية، ورفقة المنتخب الوطني المنتخب كلاعب في بطولتي المغربية ونظيرتها الجزائرية وأخرى بمصر.

رغم انتماءه الروحي للهلال؛ لكنه دائما يعترف بمحبة جمهور النصر. (وال) هـــ ش/ ر ت

تقرير| هدى الشيخي

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