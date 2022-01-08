اتحاد التايكواندو آي تي إف يحتفل بالذكرى السنوية الأولى

احتفلت أسرة الاتحاد الليبي للتايكواندو آي تي إف بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيسه بحضور رئيس الاتحاد محمد بيت المال وعدد من الشخصيات الرياضية على مستوى ليبيا.

الاحتفالية التي أقيمت بصالة بالخير للدفاع عن النفس شهدت مداخلة رئيس الاتحاد الدولي الأسترالي ميشيل ظاهر عبر تطبيق زوم، وتم عقب ذلك تكريم كلا من محمد العماري رئيس اللجنة الأولمبية السابق والمهندس خليفة المهدوي رئيس اتحاد التاكواندو “دبليو تي إف” السابق وجمال أمبية الحكم الدولي السابق في كرة القدم ولاعب كرة السلة مختار دورار، ورزق الشيباني الخبيروالمحاضر الدولي في لعبة الكرة الطائرة، ومحمد شاهين مؤسس اتحاد الليبي العربي للشطرنج، والأعلامي الرياضي صلاح بلعيد، كما جرى تكريم اللجنة الأولمبية الليبية وعدد من الشخصيات الرياضة المعروفة.

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