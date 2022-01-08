اختتام النشاط الرياضي للموسم 21/20 لاتحاد المنطقة الثانية لكرة اليد

بنغازي 08 يناير 2022 (وال) -احتفلت مساء اليوم السبت، الأسرة الرياضية لاتحاد المنطقة الثانية لكرة اليد، وذلك باختتام الموسم ( 21/ 20) وبداية الموسم (22/21) بمدرسة السد العالي الثانوية للبنات بقاريونس، وبحضور عدد من المسئولين في الاتحاد والأندية.

وصرح رئيس اتحاد المنطقة الثانية لوكالة الأنباء الليبية خميس ابراهيم المغربي ” نجتمع اليوم بمدرسة السد العالي لنحتفل بختام الموسم الرياضي ( 21/20)، في أجواء جواء رياضية من خلال لقاء الرياضيين القدامى مع الاعبين الجدد، لتحفيزهم وتشجعيهم والرفع من معنوياتهم في انطلاقة الموسم الجديد، وأضاف المغربي بأن هذه الاحتفالية تقام سنويا، ويتم فيها توزيع الكؤوس والشهادات التقديرية للفائزين والمكرمين.

وفي ختام الحفل تم تتويج الفرق المتحصلة على التراتيب الثلاثة الأولى، حيث تحصل فريق الهلال على فئة الناشئين الترتيب الأول، بينما فريق الأهلي بنغازي جاء ثانيا، فيما تحصل فريق النجمة على الترتيب الثالث.

أما فئة الأشبال جاء فريق الهلال أولا، وفريق الأهلي ثانيا، فيما احتل فريق النصر المرتبة الثالثة.

أما فئة الشباب تربع فريق النجمة على الصدارة، وجاء فريق النصر ثانيا، فيما احتل فريق الأهلي الترتيب الثالث.(وال بنغازي) م ع / س خ.

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