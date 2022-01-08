انطلاق الموسم الجديد لكرة اليد نهاية الشهر الجاري

بنغازي 08 يناير 2022 (وال) -أفاد رئيس الاتحاد للمنطقة الثانية لكرة اليد خميس المغربي، لوكالة الأنباء الليبية ” بأن انطلاق الموسم الجديد للدوري الليبي لكرة اليد، (22/21) سينطلق نهاية الشهر الجاري، وأضاف المغربي أيضا بأن دوري الفئات السنية سيبدأ في هذا الشهر، مشيرا أن هذا الموسم استحدث نظام جديد لتسجيل اللاعبين، وهو عن طريق المنظومة الإلكترونية عبر الإنترنت.



وذكر أيضا سيتم لعب الدوري بنظام ( 10 ) فرق، (5) من بنغازي، و (5) من طرابلس، بنظام مرحلتي الذهاب والإياب فيها هبوط وصعود من الدرجة الأولى، وسيكون هناك نظام التنقل للأندية.

واختتم المغربي قائلا: بان المباريات ستلعب على أرضية الصالة الرئيسية بالمدينة الرياضية، بالإضافة إلى صالات الأندية الهلال والنجمة والنصر وبنغازي الجديد.(وال بنغازي) م ع / س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال