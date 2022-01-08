” الطاهر  ” يعود بالأهلي طرابلس إلى سكة الانتصارات

مصراتة 08 يناير 2022 (وال)- عاد فريق الأهلي بطرابلس إلى سكة الانتصارات مجددا؛ عقب تفوقه على مستضيفه السويحلي بنتيجة هدف دون رد، ضمن حساب الجولة السابعة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

المباراة التي جرت مساء السبت على أرضية ملعب مصراتة الدولي، توسطها الحكم ( مفتاح العلمي )، كانت السيطرة الأولية باللقاء لفريق السويحلي، لكن دون خطورة تذكر على مرمى الأهلي، هذا وظهر الأهلي ليهدد مرمى الحارس ( علي شنينة ) من قبل اللاعب ( محمد الطبال )، لكن الأخير كرته تمر بجانب خشبات السويحلي.

في الشوط الثاني، زاد الأهلي مت ضغطه على مرمى ( علي شنينة ) باحثا عن تسجيل أول الأهداف، ومع مطلع الدقيقة (60) نجح مهاجم الأهلي (طالح الطاهر )، وذلك بتصويبه قوية عانقت شباك ( علي شنينة )، لتنتهي بعد ذلك المباراة على واقع هدف ( صالح الطاهر ).

بهذا الفوز حقق الأهلي فوزه الثاني تواليا هذا الموسم، رافعا رصيده من النقاط إلى (10) نقاط محتلا المرتبة الرابعة، بينما تجمد رصيد السويحلي عند النقطة (11)، واقعا في الترتيب الثالث عل سلم ترتيب المجموعة الثانية. (وال) س أ / ر ت

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