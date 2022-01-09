طرابلس 08 يناير 2022 (وال) – أعلن المكتب التنفيدي للاتحاد الليبي للكرة الطائرة، برئاسة عدنان البكباك، بأن سداسي الدوري الليبي سيكون بمدينة مصراتة بعد تعذر إقامته بطبرق، وذلك لعدم جاهزية القاعتين. وسينطلق السداسي في موعده المحدد يوم 26 يناير الجاري، نبظام النهائيات في الدوري الليبي – السداسي يقام بنظام نصف دوري الأربع فرق الأولى، تتأهل […]

ظهرت المقالة الإعلان عن إقامة سداسي الدوري الليبي بمدينة مصراتة أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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