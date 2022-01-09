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الإعلان عن إقامة سداسي الدوري الليبي بمدينة مصراتة

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 08 يناير 2022 (وال) – أعلن المكتب التنفيدي للاتحاد الليبي للكرة الطائرة، برئاسة عدنان البكباك، بأن سداسي الدوري الليبي سيكون بمدينة مصراتة بعد تعذر إقامته بطبرق، وذلك لعدم جاهزية القاعتين. وسينطلق السداسي في موعده المحدد يوم 26 يناير الجاري، نبظام النهائيات في الدوري الليبي – السداسي يقام بنظام نصف دوري الأربع فرق الأولى، تتأهل […]

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وكالة الانباء الليبية وال

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