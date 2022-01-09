مدرب منتخب كرة السلة للمنطقة الشرقية أحمد الأوجلي:  تكليفي كمدرب أوصد أبواب الاعتزال

بنغازي 08 يناير 2022 (وال) -صرح مدرب منتخب كرة السلة للمنطقة الشرقية تحت ( 18 ) عام، أحمد الأوجلي لوكالة الأنباء الليبية “أن تكليفه الصادر عن الاتحاد العام لكرة السلة، بتوليه هذه المهمة اثناه عن قرار الاعتزال الذي كان يعزم عليه، بعد اصابته رفقة النصر في مباراته الأخيرة منتصف العام الماضي بالدوري أمام الاتحاد.

وأضاف أن الهلال هو النادي الذي انتمي له روحيا، والبداية كانت في ملاعبه عندما كان والدى عضوا في مجلس الإدارة، ورأيت أن أتوج مسيرتي كلاعب، والتي تجاوزت ثلاثة عقود، بالخروج من قرار الاعتزال من حيث بدأت.

وبخصوص رحلة العلاج يقول: رحلة علاج ساقي لم تنتهي بعد، وواكب الفكرة تلقي الكثير من العروض و الضغوطات لمن تسللت إليهم، في محاولة للحيلولة دون إعلان الأمر، التي تصدرها الهلال بعرض كمدرب، حتى استعادة عافيتي والعودة للعب، و لكن المسؤولية الرياضية والأمانة بأنني لست قادرا على تقديم شيئا حاليا، خاصة وأنه بفضل الله الإصابة جاءت في فترة نشاطي، ولكنني وافقت مؤخرا أن أكون عضوا في الطاقم الفني لنادي، الأمر الذي أسعد رئيس النادي نادر بوشناف، وأكن له كل الاحترام و الود.

يشار أن الأوجلي كلف كمساعد لمدرب المنتخب الوطني لكرة السلة، أقل من 18 عام، في مشاركته بالبطولة الودية التحضرية بتونس، و سطر في تاريخه كلاعب عرف بالغلالة رقم ( 4 ) منذ عام 1994.

أما عدد من المشاركات الدولية و المحلية منها: بطولتين للبراعم رفقة نادي التحدي بفئتي البراعم والآمال، وأخرى للأواسط رفقة الهلال على مستوى ليبيا، لينتدب النصر صحبة شقيقيه خالد ويونس، و تعتبر هذا الانتقال الأبرز كونه توجت من خلاله بعدد 6 بطولات، دوريين و سوبرين، و كأس المنطقة الشرقية الذي آهل النادي للبطولة العربية.

و كان للأوجلي عدد من المشاركات الدولية مع الهلال ببطولة المغرب العربي، و صحبة النصر مرتين بتصفيات البطولة الأفريقية، ومع المنتخب الوطني كلاعب في بطولتي المغربية و نظيرتها الجزائرية، وأخرى بمصر.

و رغم انتماءه الروحي للهلال، لكنه دائما يعترف بمحبة جمهور النصر.(وال بنغازي) ه ش / م ف/ س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال