بالتراضي.. فك الارتباط بين الاتحاد والمدرب الإيطالي سانينو

وافقت إدارة نادي الاتحاد على طلب الاستقالة الذي قدّمه المدرب الإيطالي جوسيبي سانسنو المدير الفني للفريق الأول بالنادي، الذي قدّمه منذ أيام بعد لقاء الخمس الأخير في الدوري الممتاز.

وأكدت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد أنه قد تم فك ارتباط مع المدرب الإيطالي بالتراضي، وكُلف المدرب محمد الحمروني بمهمة تدريب الفريق الأول مؤقتاً، وسيقود الحمروني التيحا في مباراتهم القادمة أمام المدينة في الجولة المقبلة.

يُذكر أن نادي الاتحاد رغم عجزه عن الفوز في آخر مباراة له أمام الخمس، إلا أنه يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة.

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