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تورنتو الكندي يعلن تعاقده مع لورينزو إنسيني

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توصل نادي تورنتو الكندي إلى اتفاق مع النجم الإيطالي لورينزو إنسيني، لضمه إلى صفوفه حتى عام 2027، وسينضم اللاعب إلى الفريق الكندي في شهر يونيو القادم، بعد أن يكمل إنسيني هذا الموسم مع نابولي.

وتأتي هذه الصفقة بعد فشل إدارة نابولي في الاتفاق مع نجم فريقها إنسيني، وذلك بعد رفض الأخير لعرض مُقدّم من الفريق الإيطالي لمدة أربع سنوات، مقابل ثلاثة ملايين ونصف مليون يورو في الموسم الواحد.

الجدير بالذكر أن لورينزو إنسيني سجل 114 هدفاً وصنع 91، وهو الهداف التاريخي الرابع للنادي بفارق هدف واحد عن الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا صاحب المركز الثالث.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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