فوز ثمين لـ بروسيا دورتموند على آينتراخت

قلب بوروسيا دورتموند تأخره إلى فوز ثمين على آينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل اثنين، ضمن الجولة الـ18 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل هدفي آينتراخت المهاجم الكولومبي بوري في الدقيقتين 15 و 24، في حين عادل النتيجة لدورتموند الجناح البلجيكي ثورجان هازارد في الدقيقة 71، ولاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة 87، فيما خطف محمود داوود هدف الانتصار لدورتموند في آخر أنفاس المباراة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد دورتموند إلى 37 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد فرانكفورت عند 27 نقطة في المركز السابع.

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