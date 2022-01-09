دوري الدرجة الأولى.. الطيران يفقد لقاءه أمام النجمة

بنينا 09 يناير 2022 (وال) -فقد فريق الطيران الأول لكرة القدم لقاءه أمام النجمة، بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك في إطار الجولة الثالثة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثالثة من دوري الدرجة الأولى، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على أرضية ملعب شهداء بنينا.

توسط اللقاء الحكم السنوسي الحبيب، لينتهي الشوط الأول بتقدم النجمة بهدف دون رد، للمهاجم إبراهيم المصراتي، وذلك في الدقيقة (44).

في الشوط الثاني احتسب حكم اللقاء السنوسي الحبيب، ركلة جزاء لفريق الطيران، تقدم لها اللاعب آدم المسماري، معدلا أوتار النتيجة في الدقيقة (76)، لكن النجمة تمكن في الدقيقة (85) من تسجيل الهدف الثاني، عن طريق اللاعب أصيل الدرسي.

أما إدارة المباراة فتكون طاقم التحكيم من: السنوسي الحبيب، حكم ساحة، بمساعدة كل من مساعد أول إبراهيم فرج، مساعد ثان عبد الرحيم جبريل، و حكما رابعا بشير السوسي، فيما أسندت مهمة مراقب اللقاء للحكم الأسبق فوزي الدالي.(وال بنينا) س إ / س خ.

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