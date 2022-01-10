بفارق 61 نقطة.. الأهلي طرابلس يكتسح اليرموك في دوري السلة

تمكّن فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة من الفوز على نظيره اليرموك في المباراة، التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.

وانتهت نتيجة اللقاء بتقدم حامل لقب السوبر بفارق 61 نقطة، حيث حقق الأهلي طرابلس 90 نقطة مقابل 29 نقطة لليرموك.

جدير بالذكر أن الدوري الليبي لكرة السلة هذا الموسم يشارك فيه 15 فريقًا، تم توزيعهم على مجموعتين، حيث تضمّ المجموعة الأولى سبعة فرق من المنطقة الغربية بالإضافة إلى منتخب المنطقة تحت سن 18 عامًا، والمجموعة الثانية ضمّت ستة فرق من المنطقة الشرقية ومنتخب المنطقة تحت 18 عامًا.

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