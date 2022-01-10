الدوري الليبي الممتاز … الاتحاد المصراتي يعبر الشط بثنائية

طرابلس 10 يناير 2022 (وال) _ عبر فريق الاتحاد المصراتي نظيره الشط بثنائية نظيفة، وذلك في إطار الجولة السابعة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب علي الزقوزي في العاصمة طرابلس.

هذا ونجح فريق الاتحاد المصراتي في هذه المباراة التي جرت – أمس الأحد – وتوسطها الحكم ( محمد المجبري ) من السيطرة على مجريات اللعب كلياً، وظل باحثاً عن مواصلة التقدم نحو فرق المقدمة، لاسيما أن الفارق بينهما بعد هزيمته للشط أصبح نقطتان.

الاتحاد المصراتي ، بعد أن ضغط على مرمى الشط ، تمكن من تسجيل أول الأهداف في الدقيقة (24)، وذلك عن طريق لاعبه ( معتز المعروف )، مستفيداً من الكرة البينية التي مررها له زميله ( أحمد فكرون ) بإقتدار .

الاتحاد المصراتي ، واصل المسير نحو مرمى الشط من أجل تعزيز النتيجة بهدف ثان يضمن به نتيجة اللقاء، وعند الدقيقة (3+90 ) من زمن الشوط الأول، عاد صاحب الهدف الأول مجدداً ( معتز المعروف ) من مضاعفة النتيجة بالهدف الثاني، وذلك عندما أستقبل بينية ( عبد الله الشعافي )، من الجهة اليمنى.

وبهذا الفوز، رفع الاتحاد المصراتي رصيده من النقاط إلى (10) نقاط محتلاً بها المرتبة الرابعة، فيما تجمد رصيد الشط عند النقطة الواحدة متذيل بها قارع ترتيب المجموعة الثانية. (وال _ طرابلس) س أ / ه ع

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