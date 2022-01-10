الكاميرون تهزم بوركينا فاسو في افتتاح أمم أفريقيا

فاز منتخب الكاميرون على نظيره منتخب بوركينا فاسو، في المواجهة التي أقيمت بينهما في المباراة الافتتاحية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

وبعدما كان منتخب الكاميرون متأخرًا بهدف أحرزه جوستافو سانجاري لصالح منتخب بوركينا فاسو في الدقيقة 24، عاد مستضيف البطولة ليحوّل تأخره إلى فوز، بتسجيله هدفين من علامة الجزاء عن طريق عن فينسيت أبو بكر.

وبهذا الفوز، تصدر منتخب الكاميرون مجموعته الأولى برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب الرأس الأخضر الذي فاز على إثيوبيا في الجولة ذاتها.

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