بهدف ” الهوش ” السواعد يضع حداً لانتصارات نجوم بنغازي

بنغازي 10 يناير 2022 (وال) _ وضع فريق السواعد حداً لانتصارات فريق نجوم بنغازي، عقب تفوقه عليه بنتيجة هدف وحيد، وذلك لحساب الجولة الثالثة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثالثة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية الملعب الجانبي في مدينة بنغازي.

هذه المقابلة التي جرت – أمس الأحد – وقادتها صافرة الحكم (الطاهر فرج)، إنتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي بين الفريقان، ففي الحصة الثاني تمكن لاعب السواعد (رواد الهوش) من تسجيل الهدف الوحيد باللقاء، وذلك إثر تصويبة قوية من خارج مناطقة الجزاء.

وبهذا الفوز رفع فريق السواعد رصيده من النقاط إلى (6) نقاط حصدها من فوزان وخسارة، ومحتلاً بها الترتيب الثالث، فيما تجمد رصيد نجوم بنغازي عند النقطة (6) واقعاً في المرتبة الثانية على سلم ترتيب المجموعة الثالثة. (وال _ بنغازي) س أ / ه ع

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