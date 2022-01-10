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يوفنتوس ينقض على “ذئاب روما” في مباراة مثيرة

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكّن يوفنتوس من قلب الطاولة على مضيفه روما بنتيجة أربعة أهداف مقابلة ثلاثة ضمن الجولة 21 من الدوري الإيطالي على أرضية ملعب “الأولمبيكو”.

وحول يوفنتوس تأخره بنتيجة “3-1” إلى انتصار درامي على حساب “ذئاب روما”، وسجل للسيدة العجوز كلٌّ من باولو ديبالا ولوكاتيلي والسويدي كولوسيفسكي ووماتيا دي تشيليو، بينما سجل لفريق العاصمة كل من أبراهام ومخيتاريان ولورينزو بيليجريني.

وبهذا الفوز؛ رفع يوفنتوس رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمّد رصيد روما عند 32 نقطة في المركز السابع.

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