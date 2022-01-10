سلة الهلال تستهل منافسات الدوري الليبي بالفوز على المروج

بنغازي 10 يناير 2022 (وال) _ استهل فريق الهلال الأول لكرة السلة مشواره في البطولة الليبية بفوزه مستحق على ضيفه المروج بفارق سلة ونصف السلة، وبواقع (50) مقابل (47)، وذلك لحساب أولى مباريات الجولة الأولى من مرحلة الذهاب للمرحلة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة السلة للموسم الرياضي الجديد 2021/2022 .

هذه المقابلة التي جرت – أمس الأحد – واحتضنتها قاعة الألعاب الرياضية بنادي الأهلي، توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من حكم أول ( جلال الورفلي )، و ( إبراهيم البرعصي ) حكماً ثانياً، بالإضافة إلى ( محمد سكرانة )، نجحت فيها سلة الهلال في التقدم على صعيد النتيجة في أكثر من مناسبة ، ولكن نتائج الأشواط في سطور :

الربع الأول : انتهى لمصلحة سلة الهلال بفارق نصف سلة ، وبواقع (14) مقابل (13) نقطة.

الربع الثاني : انتهى لمصلحة سلة المروج بفارق (6) نقاط، وبواقع (9) مقابل (3) نقاط.

لتكون المحصلة النهائية للشوط الأول لمصلحة المروج بنتيجة (22 مقابل 17) نقطة.

الربع الثالث : انتهى لصالح سلة الهلال بفارق نصف سلة ، وبواقع (17) مقابل (16) نقطة.

الربع الرابع : انتهى أيضاً لمصلحة سلة الهلال بفارق (7) نقاط، وبواقع (16) مقابل (9) نقاط.

لتكون محصلة الشوط الثاني هلالية بنتيجة ( 33 مقابل 25 ) نقطة، فيما كانت النتيجة الإجمالية للقاء هلالية أيضاً بنتيجة (50 مقابل 47 ) نقطة. (وال _ بنغازي) س أ / ه ع

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