برأسية ” أبوشناف ”  أبو سليم يخطف فوزًا ثمينًا

الزاوية 10 يناير 2022 (وال)- خطف فريق أبو سليم فوزا مهما وثمينا من مستضيفه الأولمبي بنتيجة هدف دون رد، ضمن حساب الجولة السابعة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

المباراة جمعت الفريقين اليوم على أرضية ملعب نادي الأولمبي في مدينة الزاوية، توسطها الحكم ( عصام الجهاني )، لم تشهد أهداف عدة، حيث شهد اللقاء التبادل في الهجمات، أبرزها في الدقيقة ( 30 ) عندما صوب ( هشام سحيلا ) كرة قوية أبعدها حارس الأولمبي ( على شيوة ) إلى ركنية.

وحملت الدقيقة (37) الجديد والمفيد لنادي أبو سليم؛ حينها مرر الأنغولي ( لومالا مانغو ) كرة عرضية مثالية من الرواق الإيسر، تمكن من خلالها المهاجم ( المعتصم بالله أبوشناف ) من وضع العرضية بضربة رأسية، استقرت على يسار الحارس ( علي شيوه ) معلنا عن الهدف الوحيد بالمباراة.

بهذا الفوز أضاف أبوسليم ثلاثة نقاط مهمة إلى رصيده، ليصبح برصيد (10) نقاط سادس الترتيب، فيما تجمد الأولمبي عند النقطة (11) محتلا الترتيب الثاني.

وقاد هذه المواجهة طاقم تحكيم متكون من ( عصام الجهاني ) حكم وسط؛ بمساعدة كل من مساعد أول الدولي ( باسم سيف النصر )، و مساعد ثان الدولي ( منجي أبوشكيوة )، و ( عبد المنعم صلوعة ) حكما رابعا، فيما أسندت مهمة مراقبة المباراة للحكم الدولي الأسبق ( عادل سويسي ). (وال) س أ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال