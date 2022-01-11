قمة مرتقبة تجمع سلتا النصر والأهلي

المرج 11 يناير 2022 (وال) _ ستشهد – اليوم الثلاثاء – قاعة أحمد موسى المغطاة للألعاب الرياضية في مدينة المرج لقاء الجوار، والذي سيجمع فريقا النصر و الأهلي، وذلك لحساب الجولة الثانية من المرحلة الأولى لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة السلة.

هذه المقابلة والتي ستنطلق على تمام الساعة الرابعة، ومن دون حضور جماهيري، سيدخلها الأهلي وهو منتشي بفوزه الأهلي على حساب التحدي، باحثاً عن تعزيز تفوقه بانتصار ثاني، فيما سيدخل النصر اللقاء بطموح مواصلة انتصارات المتتالية والتي حققها الموسم الماضي على الأهلي، إضافة إلى أن القرعة أوقعت النصر هذا الموسم للراحة في الجولة الأولى. (وال _ المرج) س أ / ه ع

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