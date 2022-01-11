الاتحاد الليبي لكرة القدم يُكلف “الأوجلي” برئاسة لجنة المسابقات

كلّف مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، عادل الأوجلي بتولي مهمة رئاسة لجنة تنظيم المسابقات التابعة للاتحاد الليبي، خلفًا لعبدالمولى المغربي، الذي قدم استقالته بسبب ظروف عمله الرسمي.

ووجّه “المغربي” الشكر، في استقالته، لمجلس الإدارة والأعضاء على منحه الثقة طوال الفترة الماضية، توفيرهم جميع الإمكانيات المادية لإنجاح المهمة، وفق قوله.

تجدر الإشارة إلى أن “الأوجلي” هو عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي، وسيتولى مهمة رئيس لجنة المسابقات في فترة مؤقتة تسييرية، إلى حين انتهاء هذا الموسم.

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