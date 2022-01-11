صرا ع الديربي يعود مجددا في نهائي كأس ليبيا للطائرة

المرج 11 يناير 2022 (وال) – اختتمت أمس الاثنين، منافسات بطولة كأس ليبيا لكرة الطائرة للمنطقة الأولى، والتي أقيمت على أرضية صالة ألعاب المرحوم أحمد موسى بمدينة المرج.



والتي يتم من خلالها تحديد الفريق الذي سيتأهل إلى النهائي، ففي اللقاء الأول قيادة التحكيم تكونت من حكم أول علي الأوجلي، وحكم ثان الدولي حسين البركي، ومسجل اعبيد البرغثي، والمراقبين عصام الفسي، وفرج بوعربية.

كما تقابل فريقي الهلال والنصر، لينهي فريق النصر الحسم في المباراة لمصلحته، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لاشيء والتي جاءت كالتالي:

الأول 25/21، الثاني 25/21، الثالث 25/15، وفي اللقاء الثاني تقابل صاحب الضيافة فريق المروج، ضد فريق الأهلي، بتحكيم تكون من حكم أول عصام الفسي، وحكم ثان علي بوجناح، ومسجل فرج بوعربية، ليحسم فريق الأهلي اللقاء لمصلحته بنتيجة ( 3) أشواط مقابل لاشيء جاءت كالتالي:

الأول 25/14، الثاني 25/19، الثالث 25/16، وبذلك يعود الصراع من جديد في الديربي بين الجارين الأهلي والنصر، في لقاء مهم يوم الخميس القادم، لمعرفة من بطل المنطقة الأولى والتأهل إلى النهائي.

يشار أن الأهلي والنصر، قد تقابلا في الدوري الليبي لكرة الطائرة وكانت الغلبة لفريق الأهلي بنتيجة ( 3) أشواط مقابل لاشيء.(وال المرج) م ع / س خ.

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