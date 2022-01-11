نتائج مخيبة للعرب في اليوم الثالث من بطولة أمم أفريقيا

استهل محاربو الصحراء مشوارهم في بطولة أمم أفريقيا بتعادل غير متوقع دون أهداف أمام منتخب سيراليون، في المباراة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانب الجزائر وسيراليون كلاً من غينيا الاستوائية وساحل العاج.

نتيجة أخرى سلبية للمنتخبات العربية في البطولة، جاءت بعد خسارة مصر أمام نيجيريا بهدف دون رد أحرزه كيليتشي في الدقيقة 30 ليتذيل المنتخب المصري مجموعته دون نقاط بينما تصدرت نيجيريا المجموعة ب 3 نقاط.

وفي نفس المجموعة، تعادل منتخب السودان مع منتخب غينيا بيساو دون أهداف، في مباراة شهدت إضاعة اللاعب مامادو بيلي ضربة جزاء لغينيا بيساو في الدقيقة 79

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