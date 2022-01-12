طائرة الأهلي طرابلس تهزم أساريا وتعتلي قمة المجموعة

تمكّن فريق الأهلي طرابلس للكرة الطائرة من تحقيق فوزه التاسع على التوالي في منافسات الدوري الليبي أمام فريق أساريا، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة التاسعة لحساب منافسات فرق المنطقة الثالثة.

وانتهى اللقاء بفوز الأهلي طرابلس بنتيجة ثلاثة أشواط دون ردٍّ، وتصدر الأهلي فرق المنطقة الثالثة التي تتنافس فيها ستة فرق من المنطقة الغربية.

وبهذا الفوز، يحافظ الأهلي طرابلس على صدارته للائحة الترتيب برصيد 24 نقطة، يليه في الترتيب الثاني فريق أساريا برصيد 20 نقطة، وفي المركز الثالث؛ يأتي فريق الاتحاد برصيد 16 نقطة.

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