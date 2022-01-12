الزيداني (لوال): اعتماد القائمة النهائية للمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي “للكيك والتاي بوكسينغ” والرياضات المماثلة

بنغازي 12 يناير 2022 (وال) _ أفاد رئيس اللجنة الفنية “للكيك والتاي بوكسينغ” والرياضات المماثلة للمنطقة الشرقية الأستاذ (أحمد الزيدان الزيداني) _ لوكالة الأنباء الليبية _ بأنه تم اعتماد القائمة النهائية للمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للعبة برئاسة السيد (محمد الزروق الشريف) ونائبه (عمر سليمان الشاوش) وعن المرأة السيدة (نوارة محمد الفرجاني) وعضوية السادة (حسين محمد كاره ،والمختار مسعود المسلاتي، ومحمد المبروك حسين ،وعبدالسلام فرج إبراهيم).

و أضاف الزيداني أنه بعد اعتماد القائمة عقد رئيس المكتب التنفيذي السيد(محمد الزروق) مؤتمر صحفي في قاعة الاجتماعات بنادي بنغازي الجديدة، حيث سلط الضوء فيه على إجراء الانتخابات وخط سير الانتخابات.

وأشار الزيداني إلى أن الانتخابات تمت بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي عن طريق الزووم، ورئيس الاتحاد الإفريقي، ونائب رئيس الاتحاد العربي، ومندوب من وزارة الرياضة.

و أكمل: قد تحدث (الزروق) في المؤتمر الصحفي عن الخطط المستقبلية للاتحاد، وعن القائمة الوهمية التي صدرت في مدينة طرابلس، والتي ترأسه شخص وهو مدرب سابق مشطوب من الاتحاد.

وذكر الزيداني بعد إنتهاء الانتخابات بعث الاتحاد العربي للعبة ببرقية تهنئة برئاسة الدكتور باسل الشاعر، واللجنة التنفيذية والأمانة العامة، عبرو فيه عن أصدق عبارات التهئنة والتبريكات، من أجل انتخاب المكتب التنفيذي، حيث أشاروا في التهئنة أن هذة الثقة جاءت لجهودهم وجهود زملائهم المتواصلة في خدمة الشباب والرياضة في بلدكم الشقيق، متمنين لكم المزيد من التقدم والإزدهار. (وال _ بنغازي) م ب / ه ع

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