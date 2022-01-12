بفارق (11) نقطة .. سلة النصر تبدأ مشوار البطولة بالفوز على الأهلي

المرج 12 يناير2022 (وال)- بدأ فريق النصر الأول لكرة السلة مشواره في البطولة الليبية؛ بفوز هام على الأهلي بفارق ( 11 )، بواقع ( 73 ) مقابل ( 62 )، نقطة، ضمن إطار الجولة الثانية من المرحلة الأولى لفرق المجموعة الثانية من بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة.

المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء بقاعة أحمد موسى المغطاة للألعاب الرياضية في مدينة المرج، توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من ( عبد الحميد الحمري ) حكماً أولاً ، و ( موسى الأوجلي ) حكماً ثانياً، بالإضافة إلى ( إبراهيم علي ) حكماً ثالثاً، شهدت إثارة وندية بين الفريقين، لاسيما وأن الأفضلية كانت لفريق النصر، الذي تمكن لاعبوه في هذه المقابلة من إحراز عدد (9) ثلاثيات، تناوب على تسجيلها عدد (6) لاعبين.

رغم من تسجيل لاعب الأهلي ( إدريس زيو ) أعلى عدد من النقاط، واصلاً إلى (31) نقطة، في حين نجح الأمريكي لاعب النصر من تسجيل أعلى عدد نقاط لفريقه واصلاً إلى (18) نقطة.

نتائج الأشواط

الربع الأول استطاع فيها شبان النصر من الظفر بنتيجة الربع لمصلحتهم بفارق (5) نقاط، بواقع (13) نقطة مقابل ( 8 ) نقاط، حيث سجل نقاط الأهلي الـ 8 كل من ( إسماعيل الجهمي، وإبراهيم عبدو ) نقطتين، و ( ووجدي راشد ) ثلاثة نقاط، و ( إدريس زيو ) نقطة، فيما تناوب على تسجيل نقاط النصر الـ 13 كل من ( عبد اللطيف الفقيه ) عدد (6) نقاط، ( طارق البيجو ) عدد (5) نقاط، بالإضافة إلى ( أحمد الغرابي ) عدد نقطتان.

في الربع الثاني تحسن أداء الأهلي نوعاً ما ، وكان هو المبادر بتسجيل النقاط ، إلا أن رغبة النصر كانت واضحة في التقدم على صعيد النتيجة،لينتهي ثاني الأرباع نصراوياً بفارق سلة ونصف السلة وبواقع (19) مقابل (16) نقطة، لتكون محصلة الشوط الأول لمصلحة نصراوية خالصة بنتيجة ( 32 مقابل 24 ) نقطة.

وتناوب على تسجيل نقاط الأهلي الـ 16 كل من ( إدريس زيو ) عدد ( 10) نقاط، وعدد (2) لكل من ( إبراهيم عبدو ، و عمر الدرفيلي ) و عدد نقطة وحيدة لكل من ( وجدي راشد ، وسفيان الشويهدي )، فيما سجل نقاط النصر كل من الأمريكي ( أمير ويليامز ) عدد (5) نقاط ، و ( عبد اللطيف الفقية ) عدد سلة وحيدة، ونجح ( محمد بوزقية ) من تسجل ثلاثيتان، واستطاع كل من ( طارق البيجو و حاتم الغرابي ) من تسجيل ثلاثية وحيدة.

تعادل إيجابي

ساد التعادل الإيجابي بين الفريقين في الربع الثالث، حيث سجل كل منهما (20) نقطة، فقط سجل نقاط الأهلي ( إبراهيم عبدو و سفيان الشويهدي ) لكل منهما عدد (6) نقاط، و ( إدريس زيو ) عدد ( 8 ) نقاط بينهما ثلاثية وحيدة، بينما سجل نقاط النصر الـ 20 كل من الأمريكي ( أمير ويليامز ) عدد ( 7 ) نقاط، و ( محمد بوزقية ) عدد ( 8 ) نقاط، بينهما ثلاثيتان، و ( أحمد الغرابي ) نقطتان، وثلاثية للاعب (عبد اللطيف الفقية ).

وشهد الربع الأخير من المقابلة؛ التبادل في إحراز النقاط، لينتهي الربع الرابع نصراوياً بنتيجة (21) مقابل (18) نقطة، لتكون محصلة الشوط الثاني النهائية لصالح النصر بنتيجة ( 41 مقابل 38 ) نقطة، لاسيما وأن نقاط النصر المتفوق في النتيجة تناوب على تسجيلها كل من الأمريكي ( أمير ويليامز ) عدد (6) نقاط، و ( أحمد الغرابي ) عدد (7) نقاط بينهما ثلاثية وحيدة، و ( المعتصم بن حميد ) عدد (6) نقاط، بينهما ثلاثية، و( طارق البيجو ) سلة وحيدة.

في الجانب الثاني؛ تناوب على تسجيل نقاط الأهلي في الربع الأخير كل من ( إدريس زيو ) عدد (12) نقطة، بينهما ثلاثية وحيدة، و ( محمد الوداني ) عدد (3) نقاط، و( إبراهيم عبدو ) عدد (2)، و( وجدي راشد ) نقطة وحيدة. (وال) س أ/ ر ت

تقرير|سيف النصر أمبية

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