بهدف قاتل الاتحاد يواصل الصدارة

طرابلس 12 يناير 2022 (وال) -انتزع فريق الاتحاد لكرة القدم فوزا مهما من جاره المدينة بنتيجة هدف دون رد، وذلك لحساب الجولة السابعة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية، من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جرت اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب أبو سيلم.

المباراة توسطها الحكم مصطفي الدرسي، حيث حاول الفريقين الوصول إلى مرمى الأخر، سعيا منهما للمحافظة على مركز في صدارة في ترتيب المجموعة الثانية، خاصة أن الشوط الأول بين الفريقين انتهى سلبيا لتتأجل معرفة الفائز في الثانية.

النصف الثاني من المواجهة تزايدت فيها الإثارة، فضلا على أن هدف المباراة الوحيد جاء في وقت قاتل حمل توقيت ( 4 + 90 ) وذلك من إمضاء مهاجمه معاد عيسى.

وبهذا الفوز أضاف فريق الاتحاد ثلاث نقاط مهمة إلى رصيده، ليتصدر بها فرق المجموعة الثانية برصيد ( 15) نقطة، فيما تجمد رصيد المدينة عند الترتيب الثامن، برصيد ( 7 ) نقاط. (وال طرابلس) س إ / س خ.

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