سلة الهلال تحقق فوزها الثاني توالياً بالبطولة الليبية

بنغازي 13 يناير 2022 (وال)- حقق فريق الهلال فوزه الثاني توالياً في البطولة الليبية، عقب تفوقه على التحدي بفارق ( 26 ) نقطة، بواقع ( 81 ) مقابل (55) نقطة، ضمن حساب الجولة الثانية من المرحلة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة السلة.

المباراة التي أقيمت يوم أمس الأربعاء بالقاعة المغطاة للألعاب الرياضية بنادي الأهلي، توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من ( عبد الحميد الحمري ) حكماً أولاً، و ( إبراهيم البرعصي ) حكماً ثانياً،و ( محمد سكرانه ) حكماً ثالثاً، حيث نجح الهلال في هذه المباراة تكرار تفوقه في الجولة الأولى والذي كان على سلة المروج، مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية هذه الموسم .

نتائج الأشواط

الربع الأول: انتهى لمصلحة سلة الهلال بفارق (15) نقطة، بواقع (26) مقابل (11) نقطة.

الربع الثاني: انتهى لصالح التحدي بفارق ( 5 ) نقاط، بواقع ( 14 ) مقابل (9 ) نقاط.

لتكون نتيجة الشوط الأول لمصلحة الهلال بنتيجة ( 35 مقابل 25 ) نقطة.

الربع الثالث: انتهى لمصلحة سلة الهلال بفارق سلة وحيدة بواقع (24) مقابل (22) نقطة.

الربع الرابع: انتهى لصالح سلة الهلال بفارق (14) نقطة، بواقع (22) مقابل ( 8 ) نقاط.

لتكون النتيجة النهائية للشوط الثاني هلالية بنتيجة ( 46 مقابل 30 ) نقطة. (وال) س أ/ ر ت

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