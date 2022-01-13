بفارق ( 25 ) نقطة سلة المروج تتخطى منتخب الشرقية تحت (18) عامًا

بنغازي 13 يناير 2022 (وال)- عوّض فريق المروج خسارته في الجولة الأولى، بالفوز على منتخب تحت (18) عامًا للمنطقة الشرقية، بنتيجة ( 74 مقابل 49) نقطة، ضمن حساب الأسبوع الثاني للمرحلة الأولى لفرق المجموعة الثانية من بطولة الدوري الممتاز لكرة السلةز

المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء بقاعة نادي الأهلي، قادها ثلاثي تحكيمي متكون من ( جلال الورفلي ) حكماً أولاً، و ( محمد بن صريتي ) حكماً ثانياً، بالإضافة إلى ( موسى الأوجلي ) حكماً ثالثاً، نجحت فيها سلة المروج في تحقيق الانتصار في شوطي المباراة موسعه الفارق فيها إلى (25) نقطة.

نتائج الأشواط

الربع الأول: انتهى لصالح سلة المروج بفارق سلة ونصف السلة ، بواقع (18) مقابل (15) نقطة.

الربع الثاني: انتهى أيضاً لمصلحة سلة المروج بفارق (3) نقاط، بنتيجة (16) نقطة مقابل (13) نقطة.

لتكون المحصلة النهائية للشوط الأول مرجاوية بنتيجة ( 34 مقابل 28 ) نقطة.

الربع الثالث: انتهى لصالح سلة المروج بفارق ( 14) نقطة، بنتيجة (20) مقابل ( 6 ) نقاط.

الربع الرابع والأخير: انتهى أيضًا لصالح المروج بفارق سلتان ونصف السلة، بواقع (20) مقابل (15) نقطة.

لتكون النتيجة النهائية للشوط الثاني لمصلحة المروج بنتيجة ( 40 مقابل 21 ) نقطة. (وال) س أ / ر ت

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