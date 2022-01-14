النصر يقلب الطاولة على الصداقة بثلاثية

حقق فريق النصر فوزًا مهمًا على ضيفه الصداقة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من مباريات ذهاب الدوري الممتاز.

واحتضن ملعب شهداء بنينا مجريات اللقاء، وافتتح الضيوف النتيجة عن طريق اللاعب طه أبورواق، وشهد الشوط الثاني صحوة النصر حيث نجح في قلب النتيجة، حيث أدرك عامر التاورغي التعادل، ثم أحرز الظهير أحمد المقصي الهدف الثاني، واختتم البرازيلي بولينهو أهداف النصر.

وبهذا الفوز؛ رفع النصر رصيده إلى 16 نقطة، فيما توقف رصيد فريق الصداقة عند النقطة السابعة، بعد تعرضه للخسارة الخامسة هذا الموسم.

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