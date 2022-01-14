الكاميرون تحجر أول مقعد في دور الـ 16

تأهل المنتخب الكاميروني إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا على ملاعبه، وذلك بعد تغلبه على نظيره الإثيوبي، في افتتاح الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

واستطاع أصحاب الأرض قلب تأخرهم بهدف إلى فوز عريض بنتيجة أربعة أهداف لهدف، ليحقق الأسود الفوز الثاني تواليًا بعد الأول في مباراة افتتاح البطولة على بوركينا فاسو بنتيجة هدفين لهدف.

ورفع منتخب الكاميرون رصيده إلى ست نقاط ليصبح أول المتأهلين إلى دور ثمن النهائي، بينما بقيت إثيوبيا دون رصيد من النقاط بعد هزيمتين على التوالي.

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